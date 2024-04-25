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كورتوا
كورتوا كان بطل فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا قبل عامين

كورتوا يعود إلى ريال مدريد بعد إصابتين في الركبة

مدريد - رويترز
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كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يوم الخميس أن حارس المرمى تيبو كورتوا سيعود للمرحلة الأخيرة من الموسم بعدما تعافى بشكل تام من إصابتين في الركبة.

وأوضح أنشيلوتي أنه سيتحلى بالحذر مع كورتوا الذي لم يلعب هذا الموسم بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في أغسطس وتمزق في الغضروف المفصلي شهر مارس.

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وسيشارك الحارس البديل أندري لونين أساسيا أمام ريال سوسييداد في الدوري الإسباني الجمعة بالإضافة لمباراة الذهاب في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل أمام بايرن ميونخ، لكن الحارس البلجيكي سيعود الأسبوع المقبل.

وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس: يجب أن أفكر بعناية في تشكيلة الفريق في الفترة القادمة، كان هناك الكثير من الإرهاق. كورتوا بخير، سيكون متاحا الأسبوع المقبل ويمكن أن يلعب ضد قادش.

وكان من المتوقع أن تمثل إصابة كورتوا ضربة قوية لآمال ريال مدريد هذا الموسم، لكن الأوكراني لونين كان بديلا رائعا، ووضع نفسه كخيار أول أمام كيبا أريزابالاغا حارس تشيلسي السابق في غياب البلجيكي.

وكان لونين البطل في فوز ريال 4-3 بركلات الترجيح على مانشستر سيتي ليقود الفريق للتأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ تصدى لركلتين بعد أداء رائع عقب التعادل 1-1 في إياب دور الثمانية.

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ومع ذلك، يعتبر كورتوا (31 عاما) أحد أفضل حراس المرمى في العالم ومن المرجح أن يستعيد مركزه الأساسي مع احتمالية الفوز بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

واختير كورتوا كأفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بعد أن قدم أداء لا يُنسى، إذ تصدى لتسع تسديدات ليحرم ليفربول من الفوز ليحقق ريال لقبه الأوروبي 14 معززا رقمه القياسي بفوزه 1-صفر في باريس.

ويتمتع ريال مدريد بثقة كبيرة بعد فوزه 3-2 على غريمه اللدود برشلونة يوم الأحد الماضي.

ويسعى متصدر الدوري المحلي لتحقيق اللقب 36 في المسابقة، وهو رقم قياسي، إذ يتقدم بفارق 11 نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني قبل ست مباريات من نهاية الموسم.

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