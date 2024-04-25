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مبابي بنزيمة
مبابي وبنزيمة في مباراة سابقة إبان لعب الأخير مع ريال مدريد

لقطة مبابي تثير شوق رئيس ريال مدريد لبنزيمة

العربية.نت
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تلقى كيليان مبابي كرة على الخط في مباراة فريقه باريس سان جيرمان ومضيفه لوريان في الدوري الفرنسي قبل أن يمررها بين قدمي المدافع بطريقة فنية رائعة لزميله عثمان ديمبلي في لقطة قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بأنها ذكرته بالنجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة الحالي.

ويستعد مبابي لتوديع باريس سان جيرمان بأفضل طريقة، إذ سجل 43 هدفاً في جميع المسابقات وقدم 10 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم، حيث ينافس فريقه على 4 ألقاب.

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وحافظ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد على تواصل دائم مع النجم الفرنسي المنتظر في العاصمة الإسبانية، إذ كشف موقع "ديفينسا سنترال" المهتم بأخبار العملاق الأبيض أن الأول قال للأخير في محادثتهما: كانت لعبة رائعة، لقد ذكرتني بما كان يفعله معنا كريم بنزيمة.

وقضى بنزيمة 14 عاماً في صفوف ريال مدريد حقق خلالها عدداً كبيراً من البطولات، قبل أن يقرر الانتقال إلى اتحاد جدة الصيف الماضي.

وفعل كريم بنزيمة لقطة مشابهة عندما كان يلعب مع ريال مدريد، إذ راوغ أحد لاعبي أتلتيكو مدريد بذات الطريقة وصنع هدفاً خلال مواجهتهما في دوري أبطال أوروبا مطلع 2018.

وينتظر مشجعو ريال مدريد نهاية الموسم الحالي بفارغ الصبر، إذ من المفترض أن يعلن مبابي عن انضمامه إلى الفريق قبل انطلاق بطولة كأس أوروبا التي تحتضنها ألمانيا شهر يونيو المقبل.

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