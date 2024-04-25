"أرامكو" توقع اتفاقية شراكة مع "فيفا" حتى 2027

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان يوم الخميس أنه وقع اتفاقية شراكة مع شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط ستستمر حتى نهاية عام 2027.



وستصبح أرامكو، بموجب العقد الذي يمتد لأربع سنوات، شريكا عالميا لـ"فيفا" بما في ذلك في البطولات الكبرى مثل كأس العالم 2026 وكأس العالم للسيدات 2027.



وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا في بيان: ستساعد هذه الشراكة الفيفا على تقديم بطولاته الرئيسية بنجاح، وستمكننا من تقديم دعم إضافي للاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادا في جميع أنحاء العالم.



وأضاف رئيس أرامكو ومديرها التنفيذي أمين الناصر: من خلال هذه الشراكة مع "فيفا"، نهدف إلى المساهمة في تطوير كرة القدم وتسخير قوة الرياضة لإحداث تأثير في جميع أنحاء العالم.