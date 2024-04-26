أسطورة إنجلترا: صلاح "بارد".. يختفي لحظة "الحسم"

1 دقيقة للقراءة

يرى أسطورة إنجلترا غاري لينيكر أن ليفربول فقد نجمه محمد صلاح في اللحظات الهامة، لاسيما وأن الجناح المصري تحول إلى لاعب "بارد" في الأسابيع الأخيرة.

وعانى ليفربول من تذبذب على مستوى النتائج في الأسابيع الأخيرة، حيث خرج الفريق من كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي وابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي عقب خسارته أمام إيفرتون 0-2 في ديربي ميرسيسايد، يوم الأربعاء الماضي، ليتراجع ثالثا في الترتيب خلف مانشستر سيتي وأرسنال.

وكان مستوى صلاح محل جدل في الفترة الأخيرة منذ عودته من الإصابة، وغاب المصري أكثر من شهرين عن ليفربول في وقت سابق بسبب الإصابة، وسجل 4 أهداف في آخر 12 لقاء لفريقه الإنجليزي في جميع المسابقات، ما أدى إلى توجيه انتقادات للنجم المصري.

لكن رغم الانتقادات، إلا أن اللاعب السابق لبرشلونة يعتقد أن جناح ليفربول سيعود قريبا إلى أفضل حالاته، وأوضح غاري لينيكر في تصريحات لقناة "إن بي سي سبورتس": أعتقد أنه لا يوجد شيء خاطئ في ذهن صلاح، فهو يعاني من أحد المشاكل التي يواجهها المهاجمين دائما، لقد كان يسجل دائما، لكنه يعاني حاليا في الوقت الخطأ.

وزاد النجم السابق لإنجلترا: كان باردا في الأسابيع القليلة الماضية، لكن هذا يحدث لجميع المهاجمين.

وسجل صلاح 24 هدفا لليفربول في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري، ويأمل المصري في العودة إلى التسجيل عندما يواجه ليفربول فريق وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت.