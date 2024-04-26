البليهي يقلد احتفالية رحيمي بعد أيام من الإقصاء الآسيوي

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احتفل علي البليهي، مدافع الهلال السعودي على طريقة المغربي سفيان رحيمي، مهاجم العين الإماراتي، وذلك بعدما سجل اللاعب السعودي الهدف الثالث لفريقه في مرمى الفتح، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.

وانتشرت احتفالية المدافع الشهير في شبكات التواصل الاجتماعي، لاسيما وأنها تشبه احتفالية المهاجم رحيمي والذي قاد الفريق الإماراتي إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال، بعدما تفوق العين 5-4 بمجموع المباراتين، إذ فاز في ذهاب نصف النهائي 4-2، قبل أن يخسر 2-1 في لقاء الإياب بالرياض.



واشتهرت حركة "الرشاش الآلي" منذ زمن في عالم كرة القدم، إذ يعد البرازيلي رونالدينيو، أفضل لاعبي العالم 2004,2005 أشهر من نفذها وذلك في عام 2013 عندما كان لاعباً في أتلتيكو مينيرو.

ولطالما اشتهر المدافع الدولي السعودي البالغ من العمر "34 عاما" باحتفالياته، إذ احتفل على طريقة المهاجم الفرنسي نكونكو، لاعب تشيلسي، في مباراة للمنتخب السعودي بكأس آسيا عندما هز البليهي شباك عمان، إذ "نفخ بالونا" على طريقة الفرنسي، قبل أن ينفي البليهي أنه قصد تقليد نكونكو، مؤكدا أنه لا يعرفه إطلاقا، وقبلها احتفل أيضا بتغطية نفسه بإحدى اللافتات الإعلانية المتواجدة على أرضية الملعب، ولفت حينها إلى أن طريقته الغريبة جزء من تنويع الاحتفال بالأهداف، ووعد بالمزيد حينها.

يذكر أن سفيان رحيمي خطف الأضواء في الفترة الماضية عقب تألقه في دوري أبطال آسيا مع العين الإماراتي، كونه يتصدر قائمة ترتيب الهدافين بـ 11 هدفا، وساهم بشكل كبير في قيادة الفريق إلى نهائي البطولة القارية.