الرياض يهزم الأهلي.. ويبتعد عن "الهبوط" مؤقتاً
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ابتعد نادي الرياض عن الهبوط مؤقتاً بعد فوزه على ضيفه أهلي جدة 2 - 1 ضمن الجولة 29 من دوري روشن السعودي.
وتقدم الرياض عن طريق جزائية المالي بيراما توريه قبل أن يعدل الإيفواري فرانك كيسيه النتيجة عند الدقيقة 55 من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني حافظ الرياض على آماله بالبقاء بعدما استغل عبدالهادي الحراجين صناعة زميله يحيى الشهري محرزا هدف الفوز عند الدقيقة 84.
وقفز الرياض إلى المركز 14 بهذا الانتصار بفارق 3 نقاط عن أبها الذي يلعب مباراته المقبلة أمام الأخدود، بينما استقر الأهلي ثالثا بفارق نقطتين عن الاتحاد الذي يواجه الشباب يوم الجمعة.
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