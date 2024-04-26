المصرية ميار شريف تتألق في مدريد.. وتصطدم بريباكينا
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فجرت المصرية ميار شريف مفاجأة من العيار الثقيل، يوم الجمعة، وتأهلت للدور الثالث ببطولة مدريد للأساتذة ذات الألف النقطة، ضمن منافسات فردي السيدات.
وتغلبت شريف على الأوكرانية مارتا كوستيوك، المصنفة 21 على العالم، 6 - 2 و7 - 5.
ومن المقرر أن تلتقي شريف في الدور الثالث (الـ32) مع يلينا ريباكينا من كازاخستان، التي تغلبت على الإيطالية لوسيا برونزيتي 6 - 4 و6 - 3.
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