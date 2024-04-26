اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
ميار شريف

المصرية ميار شريف تتألق في مدريد.. وتصطدم بريباكينا

مدريد - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
0 دقيقة للقراءة

فجرت المصرية ميار شريف مفاجأة من العيار الثقيل، يوم الجمعة، وتأهلت للدور الثالث ببطولة مدريد للأساتذة ذات الألف النقطة، ضمن منافسات فردي السيدات.

وتغلبت شريف على الأوكرانية مارتا كوستيوك، المصنفة 21 على العالم، 6 - 2 و7 - 5.

رونالدو يستهدف المساهمة رقم "40" أمام الخليج رياضة رونالدو يستهدف المساهمة رقم "40" أمام الخليج

ومن المقرر أن تلتقي شريف في الدور الثالث (الـ32) مع يلينا ريباكينا من كازاخستان، التي تغلبت على الإيطالية لوسيا برونزيتي 6 - 4 و6 - 3.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل المرحلة الحرجة بشأن نمو السكان روسيا تدخل المرحلة الحرجة بشأن نمو السكان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط