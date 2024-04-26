المنتخب الأوزبكي يهزم السعودي في ربع نهائي "آسيا" تحت 23 عاماً

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بلغ منتخب أوزبكستان نصف نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عاما بعد فوزه على نظيره السعودي 2 - صفر، ضمن منافسات دور الثمانية.

وتقدم المنتخب الأوزبكي عن طريق حسين نورتشاييف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف زميله عمر علي رحمانالييف الهدف الثاني في الدقيقة 84.

ويلتقي منتخب أوزبكستان في الدور قبل النهائي، مع منتخب إندونيسيا الذي تأهل للدور ذاته عقب فوزه على نظيره الكوري الجنوبي 11-10 بضربات الترجيح بعد نهاية المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.