المنتخب الأوزبكي يهزم السعودي في ربع نهائي "آسيا" تحت 23 عاماً
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
بلغ منتخب أوزبكستان نصف نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عاما بعد فوزه على نظيره السعودي 2 - صفر، ضمن منافسات دور الثمانية.
وتقدم المنتخب الأوزبكي عن طريق حسين نورتشاييف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف زميله عمر علي رحمانالييف الهدف الثاني في الدقيقة 84.
ويلتقي منتخب أوزبكستان في الدور قبل النهائي، مع منتخب إندونيسيا الذي تأهل للدور ذاته عقب فوزه على نظيره الكوري الجنوبي 11-10 بضربات الترجيح بعد نهاية المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.
-
طريق المنتخب السعودي إلى أولمبياد باريس 2024فيديو الرياضة
-
الأولمبي السعودي يكتسح التايلاندي بخماسية في كأس آسياانفرد المنتخب السعودي بصدارة المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم لأقل ... رياضة
-
الأولمبي السعودي يواجه أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيايخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يوم الجمعة مباراته ضمن ربع نهائي بطولة كأس آسيا ... رياضة