الهلال يتعافى أمام الفتح.. وعقدة بيليتش "تستمر"

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واصل الهلال الابتعاد بالصدارة بعدما هزم الفتح 3 - 1 يوم الجمعة ضمن الجولة 29 من دوري روشن السعودي مكرسا بذلك العقدة على الكرواتي سلافن بيليتش مدربي الفريق الضيف.

وتقدم الفتح عن طريق الأرميني لوكاس زيلاريان في الشوط الثاني قبل أن يعدل البرازيلي ميتشائيل النتيجة سريعا ويضيف البرتغالي روبن نيفيز الهدف الثاني من ركلة جزاء ليحرز علي البليهي آخر أهداف اللقاء عند الدقيقة 105.

وبات الهلال يبتعد عن النصر أقرب منافسيه بفارق 12 نقطة ومباراة مؤجلة له أمام الأهلي وفي رصيده 80 نقطة بينما استقر الفتح في المركز السادس بـ 40 نقطة.

وخاض بيليتش 3 مباريات أمام الهلال، خسرها جميعا، كانت أول مواجهتين بشعار الاتحاد في مباراتي موسم 2018 - 2019، حينها انتهى لقاء الذهاب 3 - 1 في الرياض قبل أن تنتهي مواجهة جدة بهدفين دون رد.