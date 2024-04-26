تشيلسي يعلن نهاية موسم إنزو فرنانديز

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قال تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن لاعب وسطه إنزو فرنانديز خضع لعملية جراحية ومن ثم فإنه سيغيب عن آخر ست مباريات للنادي في الموسم الحالي.



وشارك اللاعب الأرجنتيني الدولي أساسيا من البداية في هزيمة تشيلسي الكبيرة 5-صفر أمام أرسنال الثلاثاء الماضي قبل استبداله في الشوط الثاني.



وكان فرنانديز أصيب بفتق في ديسمبر الماضي.





وقال النادي اللندني في بيان في ساعة متأخرة من الليلة الماضية: خضع إنزو فرنانديز لعملية جراحية لإصلاح إصابة في أسفل البطن والآن سيبدأ عملية إعادة التأهيل. ولهذا السبب سيغيب عن بقية مباريات تشيلسي هذا الموسم.



ويأتي غياب فرنانديز بمثابة ضربة أخرى لتشيلسي التاسع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز والذي سيحل ضيفا على أستون فيلا الرابع في القائمة، السبت.



وتأمل الأرجنتين في تعافي فرنانديز ومشاركته في كأس كوبا أميركا في الولايات المتحدة في يونيو ويوليو هذا العام.

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