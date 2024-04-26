توخيل يتحدى: غنابري سيمزق شباك ريال مدريد

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قال مدرب بايرن ميونيخ ثاني الدوري الألماني لكرة القدم توماس توخيل، الجمعة، أن المهاجم سيرج غنابري "سيلعب وسيسجل" في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني، لكن مشاركة جناحه الآخر لوروا ساني محل شك.

وسجل غنابري هدفا في مرمى أرسنال الإنجليزي (2-2) في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية العريقة في التاسع من أبريل الحالي قبل أن يتعرض لإصابة عضلية.

وقال توخيل إنه سيعود الأسبوع المقبل لكنه لم يكشف ما إذا كان سيلعب أساسيا أم لا.

ومن غير المرجح أن يشارك سانيه، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، بسبب إصابة في عظمة العانة، حيث قال توخيل إن بايرن بحاجة إلى "يتعامل مع إصابته يومًا بعد يوم".

كما يحوم الشك حول مشاركة قلب الدفاع الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو بعد تعرضه لإصابة في الكاحل أثناء التدريب.

ويفتقد بايرن بطل أوروبا ست مرات خدمات جناحه الفرنسي الآخر كينغسلي كومان ومواطنه المدافع ساشا بوي والسنغالي بونا سار.

ورفض توخل خلال حديثه قبل مباراة النادي المقررة، السبت، أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت، التطرق إلى شائعات مفادها أن رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي ولايبزيغ السابق سيخلفه في الادارة الفنية للعملاق البافاري في الصيف.

ومن المقرر أن يرحل توخيل في نهاية الموسم، لكنه قال إنه لا يعير أي اهتمام بشأن بديله ويركز على كرة القدم.

وأضاف: الموضوع لن يساعدني السبت أو يوم الثلاثاء - وهو ليس موضوعي على أي حال. الأيام الـ11 المقبلة لا يمكن أن تتعلق بأي شيء آخر غير كرة القدم.