اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
غنابري محتفلاً بهدفه في لقاء سابق ضد أرسنال

توخيل يتحدى: غنابري سيمزق شباك ريال مدريد

ميونخ - أ ف ب
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

قال مدرب بايرن ميونيخ ثاني الدوري الألماني لكرة القدم توماس توخيل، الجمعة، أن المهاجم سيرج غنابري "سيلعب وسيسجل" في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني، لكن مشاركة جناحه الآخر لوروا ساني محل شك.

وسجل غنابري هدفا في مرمى أرسنال الإنجليزي (2-2) في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية العريقة في التاسع من أبريل الحالي قبل أن يتعرض لإصابة عضلية.

توخيل خلال مؤتمر صحافي يوم الجمعة
توخيل خلال مؤتمر صحافي يوم الجمعة

وقال توخيل إنه سيعود الأسبوع المقبل لكنه لم يكشف ما إذا كان سيلعب أساسيا أم لا.

ومن غير المرجح أن يشارك سانيه، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، بسبب إصابة في عظمة العانة، حيث قال توخيل إن بايرن بحاجة إلى "يتعامل مع إصابته يومًا بعد يوم".

كما يحوم الشك حول مشاركة قلب الدفاع الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو بعد تعرضه لإصابة في الكاحل أثناء التدريب.

ويفتقد بايرن بطل أوروبا ست مرات خدمات جناحه الفرنسي الآخر كينغسلي كومان ومواطنه المدافع ساشا بوي والسنغالي بونا سار.

غوارديولا يحذر فريقه: لا تكونوا مثل ليفربول وأرسنال رياضة غوارديولا يحذر فريقه: لا تكونوا مثل ليفربول وأرسنال

ورفض توخل خلال حديثه قبل مباراة النادي المقررة، السبت، أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت، التطرق إلى شائعات مفادها أن رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي ولايبزيغ السابق سيخلفه في الادارة الفنية للعملاق البافاري في الصيف.

ومن المقرر أن يرحل توخيل في نهاية الموسم، لكنه قال إنه لا يعير أي اهتمام بشأن بديله ويركز على كرة القدم.

وأضاف: الموضوع لن يساعدني السبت أو يوم الثلاثاء - وهو ليس موضوعي على أي حال. الأيام الـ11 المقبلة لا يمكن أن تتعلق بأي شيء آخر غير كرة القدم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
السيارات الكهربائية تفجر حربا جديدة بين الصين والغرب السيارات الكهربائية تفجر حربا جديدة بين الصين والغرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط