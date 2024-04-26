جماهير بايرن توقع على عريضة لبقاء توخيل

دقيقتان للقراءة

بدأت جماهير فريق بايرن ميونخ الألماني التوقيع على عريضة تطالب إدارة النادي ببقاء المدرب توماس توخيل على رأس القيادة الفنية للفريق الموسم المقبل.

ووقع أكثر من 12 ألف شخص على العريضة حتى بعد ظهر يوم الجمعة، فيما تستهدف الجماهير الوصول إلى 15 ألف توقيع.

وقال المنظمون: لم تكن الأجواء سهلة أمام توماس توخيل على الإطلاق في ميونخ. رغم التغطية الإعلامية السلبية المحيطة به والوضع الشخصي مع فريق مبتلى بالإصابات، فقد قاد بايرن لبلوغ الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أوضح المنظمون: مع إقامة نهائي دوري الأبطال في الموسم المقبل على ملعب (أليانز أرينا) بمدينة ميونخ، ينبغي أن يكون بايرن سعيدا بوجود مدرب متميز في المسابقة القارية مثل توخيل.

ومن المقرر أن يرحل توخيل عن بايرن هذا الصيف، حيث يواجه الفريق البافاري خطر إنهاء الموسم دون ألقاب للمرة الأولى منذ عقد من الزمن، وتعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا بمثابة الأمل الأخير في الوقوف على منصة التتويج، لكن سيتعين على النادي الألماني اجتياز عقبة ريال مدريد الإسباني في المربع الذهبي للمسابقة القارية من أجل الصعود للمباراة النهائية.

من جانبه، قال توخيل في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: ربما يريد بعض المشجعين بقائي، لكن هذا ليس له أولوية ولا ينبغي أن يكون كذلك. في الأيام الـ 11 المقبلة، الأمر يتعلق بكرة القدم فقط. نريد حصد النقاط في الدوري الألماني والوصول لنهائي دوري الأبطال أوروبا.

شدد المدرب الألماني: نحن في كامل تركيزنا، كل يوم مهم بالنسبة لنا.

ولا يزال بايرن يبحث عن مدرب جديد لتولي مسؤولية الفريق خلفا لتوخيل، حيث يبدو أن مدرب النمسا رالف رانغنيك هو المرشح الأوفر حظا بعدما قرر الإسباني تشافي ألونسو الاستمرار كمدير فني لفريق باير ليفركوزن، المتوج بالدوري الألماني هذا الموسم، وكذلك بعدما مدد يوليان ناغلسمان عقده لتدريب منتخب ألمانيا مؤخرا.