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سجل رونالدو 29 هدفا

رونالدو يستهدف المساهمة رقم "40" أمام الخليج

العربية.نت
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يحل النصر ضيفا على الخليج يوم السبت في لقاء يأمل فيه النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو أن يحقق رقما قياسيا جديدا في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويبتعد الخليج عن مراكز الهبوط بفارق 10 نقاط قبل مواجهة النصر الذي يأمل الضغط على المتصدر الهلال وتقليص الفارق إلى 6 نقاط مؤقتا مع تبقي مؤجلة للفريق المتصدر.

وستكون مباراة يوم الجمعة إعدادية للطرفين لمواجهتيهما في نصف نهائي كأس الملك يوم الأربعاء المقبل.

وسيكون رونالدو على موعد لأن يصبح ثاني لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يقتحم الـ 40 مساهمة بعدما أحرز 29 هدفا في المسابقة وصنع 10، إذ سبق للمغربي عبدالرزاق حمدالله الانفراد بـ43 مساهمة في موسم 2018 – 2019 مع النصر بعدما أنهى الموسم مسجلا 34 هدفا و9 صناعات.

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