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سلوت مدرب فينوورد

سلوت مدرب فينوورد يرغب في خلافة كلوب

أمستردام - رويترز
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قال الهولندي أرنه سلوت مدرب فينوورد، يوم الخميس، إنه يرغب في خلافة يورغن كلوب في تدريب ليفربول وتوقع أن يتوصل ناديه إلى اتفاق مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قريبا.

وكشفت وسائل إعلام هولندية، الأربعاء، أن ليفربول بدأ المفاوضات مع بطل الدوري الهولندي للحصول على خدمات سلوت (45 عاما) والذي يمتد عقده مع فينوورد حتى عام 2026.

وأبلغ سلوت شبكة (إي.إس.بي.إن): الشيء الوحيد الذي يمكن أن أقوله هو أن الناديين يتفاوضان. ثم أجلس في غرفة الانتظار لمعرفة النتائج. يبدو من الواضح بالنسبة لي بأنني أرغب في الذهاب إلى ليفربول. أنا الآن أنتظر لأرى ما إذا كان الناديان سيتوصلان إلى اتفاق. أنا واثق من ذلك. على الناديين أن يقوما بعملها. سيتضح الأمر بلا شك في الأيام المقبلة.

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وارتبط سلوت بشكل كبير بالانتقال إلى توتنهام هوتسبير العام الماضي لكنه فضل البقاء في فينوورد ومدد عقده مع الفريق الهولندي حتى 2026.

وحظي سلوت بإشادة واسعة بسبب أسلوبه المبتكر وكرة القدم الهجومية التي يقدمها مع فينوورد إذ فاز بلقب الدوري في موسم 2022-2023 إضافة إلى كأس هولندا يوم الأحد الماضي.

يورغن كلوب
يورغن كلوب



وفي موسمه الأول مع فينوورد قاد أيضا النادي المنتمي لمدينة روتردام إلى نهائي النسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي.

وأعلن كلوب في يناير أنه سيتنحى عن تدريب ليفربول في نهاية الموسم الجاري بعد فترة ناجحة مع النادي فاز خلالها بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس السوبر وكذلك درع المجتمع.

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