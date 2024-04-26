سيتي يستعيد المركز الثاني برباعية برايتون
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حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على مضيفه برايتون 4 - صفر يوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف أرسنال المتصدر، علما أن مانشستر سيتي لديه مباراة مؤجلة.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد برايتون عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.
وتقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 17 عن طريق كيفن دي بروين، قبل أن يضيف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 26.
وفي الدقيقة 34 عاد فودين ليسجل الهدف الثاني له والثالث لمانشستر سيتي، فيما أضاف جوليان ألفاريز الهدف الرابع في الدقيقة 62.
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