غوارديولا يحذر فريقه: لا تكونوا مثل ليفربول وأرسنال

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قال جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إن الضغط الشديد على لاعبيه يدفعهم إلى الأمام من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وحقق سيتي فوزا كبيرا 4 - صفر على مضيفه برايتون، في وقت متأخر من مساء الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ29 للمسابقة، ليتقدم للمركز الثاني في ترتيب البطولة برصيد 76 نقطة من 33 مباراة، بفارق نقطة خلف أرسنال (المتصدر)، الذي خاض 34 لقاء حتى الآن.

مع تبقي 5 مباريات فقط للفريق، يدرك مانشستر سيتي أن فقدان النقاط سيكون بمثابة ضربة قاضية لآمالهم في الفوز بلقب البطولة للموسم الرابع على التوالي.

لكن غوارديولا شدد على أن لاعبيه يتفاعلون بالطريقة التي يحتاجون إليها بالضبط، علمًا بأنه لا يمكن أن يكون هناك أي أخطاء في الطريق.

وقال غوارديولا بعد الفوز على برايتون: نحن نعلم أنه إذا لم نفز أو نتعادل، فلن يكون هناك فرصة للقتال حتى النهاية.

وأضاف في التصريحات التي نقلها الموقع الرسمي لناديه: بالطبع الضغط موجود، وإلا فلن نستطيع الأداء بهذه الطريقة، خمس مباريات متبقية، ننظر إلى الأمام، هذا كل ما استطيع قوله.

كما رفض غوارديولا أيضا أن يعتبر حقيقة أن مانشستر سيتي كان في مواقف مماثلة مسبقا في سباقات اللقب يمنح فريقه ميزة هذا الموسم، حيث يشير إلى أنه لا يعني شيئا.

وأكد المدرب الإسباني ما فعلناه في الماضي، لا يعني أنه سيحدث في المستقبل، ولكي نقوم به مجددا، علينا أن نجعله يحدث، أود أن أقول إنه لو فزت بآخر ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي، ستفوز 4 - صفر هنا وتنتصر في المباريات التالية أيضا لكن لا يحدث ذلك بهذه السهولة.

وأكمل: لدينا خمس مباريات متبقية – إنها لقاءات صعبة مثل نوتنغهام فورست الذي يقاتل من أجل البقاء في البطولة.

واعترف: ما حدث لليفربول يمكن أن يحدث لنا ولأرسنال. الناس لا يتوقعون منهم أن يخسروا أمام كريستال بالاس وكذلك ضد إيفرتون في اللقاء الأخير، لكن يمكن أن يحدث - إنها كرة القدم.

وتابع: إيفرتون يلعب للابتعاد عن منطقة الهبوط، يلعبون من أجل حياتهم.

وابتعد ليفربول بشكل كبير عن سباق المنافسة على اللقب هذا الموسم، بعدما تراجع للمركز الثالث برصيد 74 نقطة، عقب خسارته أمام ضيفه كريستال بالاس ومضيفه إيفرتون في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة.









وواصل غوارديولا : مثل فورست ربما كان متنافسا حقيقيا بالنسبة لنا، تقديري لليفربول أعلى من أي وقت مضى.

وأكد مدرب سيتي: إذا لم نكن متواضعين بما فيه الكفاية ولم نمنح الفرق الأخرى الاحترام الذي يستحقونه، فلن يحدث شيء. لا أعرف هل شاهد اللاعبون ليفربول يخسر أمام إيفرتون، لم أسألهم إذا تابعوا المباراة.

وتابع: أنا متأكد أن لديهم اهتمام بهذا، يعلمون أن ملعب (غوديسون بارك) ليس سهلاً، كان عليهم القيام بالعمل هنا وقد فعلوا ذلك.

واختتم غوارديولا تصريحاته، قائلا: الآن حان الوقت للتعافي. يتعين علي أن أرى نوتنغهام وأشاهد كيف يتعافى اللاعبون واختار تشكيلة الفريق.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على نوتنغهام فورست، الأحد، قبل أن يستضيف وولفرهامبتون، ثم يحل ضيفا على فولهام وتوتنهام هوتسبير، ليختتم لقاءاته هذا الموسم بمواجهة ضيفه وست هام يونايتد.