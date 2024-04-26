كلوب: سلوت سيحصل على أفضل وظيفة في العالم

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يعتقد يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن أرني سلوت سيحصل على "أفضل وظيفة في العالم" إذا تولى تدريب فريق ليفربول خلفا له.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن ليفربول في مفاوضات مع فينوورد من أجل الحصول على خدمات المدرب الهولندي، الذي قال إنه سيحب تولي خلافة كلوب في منصبه، بداية من هذا الصيف.

وسيرحل كلوب، الذي تولى تدريب ليفربول في 2015، عن تدريب الفريق بنهاية الموسم.

وكان المدرب الألماني يرغب في إنهاء مسيرته مع ليفربول محققا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثاني، ولكن يبدو أن هذا غير مرجح بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام إيفرتون في منتصف الأسبوع، حيث أصبح لدى أرسنال ومانشستر سيتي الأفضلية لنيل اللقب.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد من أجل التحدث عن مواجهة وست هام المقرر إقامتها يوم السبت، قال كلوب: إنها أفضل وظيفة في العام، وأفضل نادي في العالم. من الواضح أنني أساعد حاليا بعدم إنهاء الموسم بشكل جيد، لذلك هناك مجال للتحسين.

وأردف: إنها وظيفة رائعة، فريق رائع، أشخاص رائعون. سيحصل على وظيفة مثيرة للغاية.