للمرة الثالثة في تاريخه بـ"آسيا".. الأولمبي السعودي لا يتأهل إلى نصف النهائي

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عجز المنتخب الأولمبي السعودي عن الوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بالبطولة بعد خسارته أمام أوزبكستان 1 – صفر يوم الجمعة.

واستطاع المنتخب الأوزبكي خطف بطاقة التأهل بعدما حافظ على تقدمه الذي جاء عن طريق خويساين نورتشاييف في الدقيقة 47 وشهدت المباراة طرد أيمن يحيى عند الدقيقة 70 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية قبل أن يضيف أومارالي راهمونالييف الهدف الثاني عند الدقيقة 84.

وانطلقت البطولة المؤهلة إلى الأولمبياد، في كل نسخة زوجية، عام 2013 حينها وصل المنتخب السعودي إلى النهائي الذي خسره أمام العراق بهدف دون رد.

وودع المنتخب السعودي نسخة 2016 من دور المجموعات بعد تعادله مع تايلاند 1 – 1 وكوريا الشمالية 3 – 3 قبل الخسارة من اليابان 2 – 1.

وواصل المنتخب السعودي الخروج المبكر مجددا في نسخة 2018، حينها تعادل مع الأردن 2 – 2 ومع العراق بنتيجة سلبية قبل الخسارة من ماليزيا بهدف دون رد.

وفي نسخة 2020، تأهل المنتخب السعودي متصدرا لمجموعته بسبع نقاط ليعبر تايلاند وأوزبكستان في الدورين ربع النهائي ونصف النهائي تباعا ويخسر النهائي أمام كوريا الجنوبية بهدف دون رد.

وشهدت النسخة الماضية أول فوز للأولمبي السعودي بكأس آسيا في 2022، فبعد تجاوزه المجموعات في الصدارة بسبع تقاط، تغلب على فيتنام 2 – صفر وعلى أستراليا بالنتيجة نفسها قبل التتويج بالبطولة على حساب أوزبكستان أيضا بنفس النتيجة.