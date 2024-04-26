"الملكة مارتا" تعلن موعد اعتزالها اللعب الدولي

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قالت لاعبة كرة القدم البرازيلية الشهيرة مارتا (38 عاما) الهدافة التاريخية لبلادها على مستوى الرجال والسيدات إنها ستعتزل اللعب على المستوى الدولي في العام الحالي.



وتأمل مارتا التي تلعب في الولايات المتحدة ضمن فريق أورلاندو برايد منذ 2017 أن تشارك في الألعاب الأولمبية الصيفية للمرة السادسة في العاصمة الفرنسية الصيف المقبل.





وقالت مارتا في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأميركية الليلة الماضية "إذا شاركت في الألعاب الأولمبية فإنني سأستمتع بكل لحظة لأنه بغض النظر عن المشاركة في الألعاب الأولمبية من عدمها فهذا هو عامي الأخير مع المنتخب الوطني لبلادي. مارتا كلاعبة لن تكون موجودة مع المنتخب الوطني بداية من 2025. أشعر بارتياح حيال هذا الأمر لأنني أرى بتفاؤل كبير تطور اللاعبات الشابات في البلاد.



ومارتا هي الهدافة التاريخية لمنتخبي البرازيل للرجال والسيدات برصيد 116 هدفا في 175 مباراة.











وهي أيضا الهدافة التاريخية في كأس العالم لكرة القدم النسائية برصيد 17 هدفا بينما احتل المنتخب البرازيلي المركز الثاني في نسخة 2007.



وتوجت مارتا بثلاثة ألقاب في كأس كوبا أميركا للسيدات وكانت أيضا ضمن تشكيلة البرازيل الفائزة بالفضية في دورتي 2004 و2008 الأولمبيتين.



وبدأت مارتا المعروفة لدى الجماهير باسم "الملكة مارتا" مسيرتها على مستوى الأندية في صفوف فاسكو دا غاما البرازيلي كما لعبت في فرق سويدية. وفي الولايات المتحدة لعبت مارتا أيضا لفرق لوس أنجليس سول ووسترن نيويورك فلاش وجولد برايد.