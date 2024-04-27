أسطورة ليفربول يلوم صلاح.. ويكشف سبب "حادثة" كلوب

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ألقى جيمي كاراغر، أسطورة ليفربول ومنتخب إنجلترا، اللوم على النجم المصري محمد صلاح الذي دخل في مشادة كلامية مع المدرب الألماني يورغن كلوب، خلال مباراة الفريق ضد وست هام، يوم السبت.

ودخل صلاح في مشادة مع المدرب الألماني أثناء استعداد اللاعب للمشاركة بديلا في الدقيقة 79 من زمن المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وبدا صلاح غاضبا بالتلويح بذراعه تجاه يورغن كلوب الذي اكتفى بهز رأسه بينما دخل داروين نونيز بينهما ودفع صلاح بعيدا عن المدير الفني لليفربول.

وأوضح كاراغر أن خلاف صلاح مع كلوب كان بسبب أن جناح ليفربول استغرق وقتا طويلا في التجهيز للمشاركة ضد وست هام، وزاد: صلاح يتحمل مسؤولية ذلك، والسبب الوحيد الذي يجعل المدرب غير سعيد في هذا الموقف، هو أن اللاعب استغرق وقتا طويلا حتى يكون جاهزا للمشاركة.

ورفض كلوب الكشف عن سبب الخلاف مع النجم المصري، قائلا: لقد تحدثنا بالفعل داخل غرفة خلع الملابس، وبالنسبة لي الموضوع انتهى.

من جانبه، قال صلاح لوسائل الإعلام المتواجدة في ملعب لندن الأولمبي عقب اللقاء: إذا تحدثت اليوم، ستشتعل الأمور.

ويستعد يورغن كلوب للرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري بعد ما يقرب من تسع سنوات مع الفريق.

أما صلاح البالغ من العمر "31 عاما" يعاني خلال الفترة الأخيرة حيث سجل هدفا واحدا في آخر ست مباريات، وجلس بديلا في مباراتين خلال آخر ثلاث مباريات.