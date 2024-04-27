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من لقاء الأهلي ومازيمبي

الأهلي المصري يضرب مازيمبي ويتأهل إلى نهائي الأبطال للمرة الـ17

القاهرة - د ب أ
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تأهل الأهلي المصري إلى الدور النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه مازيمبي الكونغولي 3 - صفر في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

وتقدم الأهلي بهدف نظيف أحرزه محمد عبد المنعم في الدقيقة 68، وأضاف وسام أبو علي الهدف الثاني في الدقيقة 83 واختتم أكرم توفيق أهداف الأهلي في الدقيقة الثانية عشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الكونغو انتهت بالتعادل السلبي ليصعد الأهلي للمباراة النهائية للمرة السابعة عشرة في تاريخه، فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 - صفر.

وتأهل الأهلي لهذا الدور بعدما تغلب على سيمبا التنزاني 3 - صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الثمانية.

فيما تخطى فريق مازيمبي عقبة بيترو أتلتيكو الأنغولي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الثمانية بنتيجة 2 - 1.

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