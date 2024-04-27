الأهلي المصري يعادل ريال مدريد.. والترجي رابع العرب بمونديال الأندية

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أصبحت كرة القدم العربية على موعد مع لقب جديد في بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب تأهل الأهلي المصري والترجي التونسي لنهائي المسابقة القارية هذا الموسم.

واجتاز الأهلي عقبة تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي في الدور قبل النهائي للمسابقة، ليصعد نادي القرن في إفريقيا للدور النهائي للمرة الـ17 في تاريخه بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء، وللنسخة الخامسة على التوالي، ويصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز في تاريخ دوري أبطال إفريقيا.

كما بات الأهلي ثاني فريق على مستوى العالم يصعد لنهائي إحدى البطولات القارية 5 مرات متتالية، بعد ريال مدريد الإسباني، الذي تأهل أيضا لنهائي دوري أبطال أوروبا في النسخ الخمس الأولى للبطولة ما بين موسمي 1955 / 1956 و1959 / 1960.

في المقابل، أطاح الترجي بفريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في مواجهة المربع الذهبي الأخرى للمسابقة، لتكون الكرة العربية على موعد مع لقبها الثامن على التوالي في دوري أبطال إفريقيا.

وتعد هذه هي المرة التاسعة، التي يتأهل فيها الترجي، الذي يمتلك 4 ألقاب في دوري الأبطال، للدور النهائي في البطولة، كما أنه الصعود الأول للفريق منذ عام 2019، علما بأنها المرة الثالثة التي يلتقي فيها (شيخ الأندية التونسية) مع الأهلي في هذا الدور بالمسابقة.

وحسم الأهلي اللقب لمصلحته عام 2012 عقب فوزه 3 / 2 على الترجي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور النهائي، قبل أن يثار الفريق التونسي من تلك الخسارة ويتوج باللقب على حساب نظيره المصري عام 2018، بعدما فاز عليه 4 - 3 في إجمالي اللقاءين بالنهائي.

وبصعود الأهلي للدور النهائي في دوري الأبطال، ضمن الترجي وصن داونز تأهلهما لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأميركية في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقا، حيث تمتلك إفريقيا 4 مقاعد في المسابقة.

وأصبحت الكرة العربية تمتلك 4 أندية في النسخة المقبلة من مونديال الأندية حتى الآن، مع إمكانية وجود فريق خامس أيضا في الأيام المقبلة.

وحجز الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبا، مقعده في مونديال الأندية للمرة العاشرة في تاريخه والخامسة على التوالي، معززا رقمه القياسي كأكثر الأندية العربية مشاركة في البطولة، وذلك عقب تتويجه باللقب القاري عامي 2021 و2023.

وصعد الوداد البيضاوي المغربي للمونديال للمرة الثالثة، عقب فوزه بدوري الأبطال عام 2022، كما بلغ الهلال السعودي البطولة ذاتها للمرة الرابعة، بعدما توج بدوري أبطال آسيا عام 2021، حيث تمتلك القارة الصفراء 4 مقاعد أيضا في كأس العالم للأندية.

وجاء الدور على الترجي ليحجز مقعدا عربيا آخر في المحفل العالمي الكبير، حتى في حال عدم تتويجه بدوري الأبطال هذا الموسم، وذلك بعد تأهله لنهائي المسابقة الأفريقية.

وربما يزيد عدد الفرق العربية في المونديال إلى الرقم 5، حال تتويج العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا هذا العام، حيث يلعب الدور النهائي ضد يوكوهاما إف مارينوس الياباني، الشهر المقبل.

وفتح تتويج الأهلي بنسختين لدوري الأبطال خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، الطريق أمام الترجي وصن داونز لبلوغ مونديال الأندية، بعد تواجدهما في المركزين الثالث والرابع على الترتيب حاليا بالتصنيف القاري لآخر 4 سنوات، الذي وضعه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لتحديد ممثليه في كأس العالم.

ويتصدر الأهلي التصنيف حاليا برصيد 134 نقطة، فيما حل الوداد ثانيا بـ108 نقاط، ثم الترجي في المركز الثالث برصيد 99 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام صن داونز، صاحب المركز الرابع.

وصعد 26 فريقا رسميا لمونديال الأندية عام 2025، هم الأهلي والوداد البيضاوي وصن داونز والترجي والهلال، بالإضافة إلى تشيلسي الإنجليزي (بطل أوروبا 2021)، وريال مدريد الإسباني (بطل أوروبا 2022)، ومانشستر سيتي الإنجليزي (بطل أوروبا 2023)، وإنتر ويوفنتوس الإيطاليين، وبنفيكا وبورتو البرتغاليين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وأتلتيكو مدريد الإسباني وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين، وريد بول سالزبورج النمساوي عبر التصنيف الأوروبي، وأوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022).

كما تأهل أيضا أوكلاند سيتي النيوزيلندي (تصنيف أوقيانوسيا)، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي (التصنيف الآسيوي)، وبالميراس وفلامنغو وفلومينينسي البرازيليين (أبطال كوبا ليبرتادوريس أعوام 2021 و2022 و2023 على الترتيب)، ومونتيري المكسيكي وسياتل ساوندرز الأميركي وكلوب ليون المكسيكي (أبطال كونكاكاف أعوام 2021 و2022 و2023 على الترتيب).

ومازالت هناك 6 مقاعد متبقية في كأس العالم للأندية، حيث ستكون مخصصة لأبطال آسيا وكونكاكاف وكوبا ليبرتادوريس عام 2024، بالإضافة لفريقين غير برازيليين من أميركا الجنوبية بأفضل تصنيف خلال آخر 4 أعوام، وفريق من الدولة المستضيفة (الولايات المتحدة).