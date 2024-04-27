اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
من لقاء الترجي وصن داونز

الترجي يصعق صن داونز ويضرب موعداً مع الأهلي

جوهانسبرغ - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تأهل الترجي التونسي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي 1 - صفر، مساء الجمعة، في إياب الدور قبل النهائي.

وكانت مباراة الذهاب في تونس انتهت بفوز الترجي 1 - صفر، قبل أن ينجح الفريق التونسي في تكرار النتيجة في مباراة العودة، ليتفوق بنتيجة 2 - صفر في مجموع المباراتين.

من 6
(6 صور)

وسيلتقي الترجي في المباراة النهائية، مع الأهلي المصري، الذي تجاوز مازيمبي الكونغولي 3-صفر، في إياب الدور قبل النهائي، بعد نهاية مباراة الذهاب بينهما بالتعادل السلبي.

وتوقفت المباراة منذ الدقيقة 24، ولأكثر من ساعة، بسبب هطول الأمطار بكثرة وتأثيرها على أرض الملعب، ليعود لاعبو الفريقين إلى غرف الملابس ومن ثم استئناف المباراة.

وسجل رائد بوشنيبة هدف المباراة الوحيد للترجي في الدقيقة 57.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
طلاب جامعة السوربون ينفذون اعتصاما تضامنيا مع غزة طلاب جامعة السوربون ينفذون اعتصاما تضامنيا مع غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط