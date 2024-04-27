الترجي يصعق صن داونز ويضرب موعداً مع الأهلي
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تأهل الترجي التونسي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي 1 - صفر، مساء الجمعة، في إياب الدور قبل النهائي.
وكانت مباراة الذهاب في تونس انتهت بفوز الترجي 1 - صفر، قبل أن ينجح الفريق التونسي في تكرار النتيجة في مباراة العودة، ليتفوق بنتيجة 2 - صفر في مجموع المباراتين.
وسيلتقي الترجي في المباراة النهائية، مع الأهلي المصري، الذي تجاوز مازيمبي الكونغولي 3-صفر، في إياب الدور قبل النهائي، بعد نهاية مباراة الذهاب بينهما بالتعادل السلبي.
وتوقفت المباراة منذ الدقيقة 24، ولأكثر من ساعة، بسبب هطول الأمطار بكثرة وتأثيرها على أرض الملعب، ليعود لاعبو الفريقين إلى غرف الملابس ومن ثم استئناف المباراة.
وسجل رائد بوشنيبة هدف المباراة الوحيد للترجي في الدقيقة 57.
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