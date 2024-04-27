بثلاثية.. الشباب يعبر الاتحاد مجدداً
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حسم الشباب مواجهة مضيفه اتحاد جدة يوم الجمعة في قمة الجولة 29 من دوري روشن السعودي بفوزه بنتيجة 3 - 1، ويصبح البرازيلي كارلوس جونيور مهاجم الفريق العاصمي رابع لاعب يسجل في مواجهة الفريقين في "المحترفين.
وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي قبل أن يستهل الشباب الشوط الثاني بالتقدم عن طريق السنغالي الحبيب ديالو قبل أن يحرز المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل إلى أن أعلن جونيور فوز الشباب بهدف ثان عند الدقيقة 82 من المباراة ليضيف مصعب الجوير الثالث في الدقيقة 100.
وبات كارلوس جونيور رابع لاعب شبابي يسجل أمام الاتحاد ذهابا وإيابا، بعدما حسم مباراة الدور الأول بهدف وحيد، بعد كل من ناصر الشمراني والأرجنتينيين سيباستيان تيغالي وكرستيان غوانكا.
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