شيفيلد يهبط إلى الدرجة الأولى بعد خماسية نيوكاسل

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هبط شيفيلد يونايتد إلى الدرجة الأولى الإنجليزية بعد خسارته 5 - 1 أمام نيوكاسل يونايتد يوم السبت ضمن المرحلة 35 من المسابقة.

وسجل ألكسندر إيساك "ثنائية" وبرونو غيمارايش وكالوم ويلسون وبين أوزبورن لاعب شيفيلد بالخطأ في مرماه الأهداف الخمسة لنيوكاسل يونايتد في الدقائق 26 و54 و61 و65 و72، بينما سجل أنيل أحمدهوجيتش في الدقيقة 5.

ورفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 16 نقطة في المركز العشرين والأخير ليتأكد هبوطه للدرجة الثانية.