لقطة الموسم.. صلاح يشتبك مع كلوب

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اشتبك النجم المصري محمد صلاح مع مدربه الألماني يورغن كلوب، وذلك بعد ما وضعه الأخير على دكة البدلاء في مباراة ليفربول ووست هام، يوم السبت.

ويمر صلاح بفترة صعبة مع ناديه الإنجليزي، إذ سجل 4 أهداف في آخر 12 لقاء لفريقه الإنجليزي في جميع المسابقات، ما أدى إلى توجيه انتقادات للنجم المصري، كما وضعه مدرب ليفربول على دكة الاحتياط في بعض المباريات الأخيرة.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية أن صلاح دخل في مشادة كلامية حادة مع مدربه الألماني أثناء استعداد المصري للمشاركة أمام وست هام في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، قبل أن يتدخل نونيز ويبعد صلاح الذي ظهر منفعلا ضد كلوب.

وعانى ليفربول من تذبذب على مستوى النتائج في الأسابيع الأخيرة، حيث خرج الفريق من كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي وابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي وتراجع ثالثا في الترتيب خلف مانشستر سيتي وأرسنال.