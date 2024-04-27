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أرني سلوت

ليفربول يتوصل إلى اتفاق مع فينوورد بشأن سلوت

لندن - د ب أ
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ذكرت تقارير إعلامية، يوم السبت، أن أرني سلوت المدير الفني لفينوورد الهولندي اقترب بشدة من تدريب نادي ليفربول ، بعد أن وافق النادي الإنجليزي على دفع تعويض لفينوورد بقيمة 11 مليون يورو (11 مليون و700 ألف دولار).

وأشارت تقارير إعلامية في بريطانيا وهولندا إلى أن الناديين توصلا لاتفاق شفهي بشأن هذه المسألة، مما يفتح الباب أمام سلوت /45 عاما/ لخلافة الألماني يورغن كلوب في تدريب ليفربول.

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وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن فينوورد سيتلقى تعويضا بقيمة 11 مليون يورو، لكن صحيفة "دي تيليغراف" الهولندية أشارت إلى أن التعويض قد يصل إلى 13 مليون يورو.

ويتبقى لسلوت عامين في عقده مع فينوورد وصيف الدوري الهولندي.

ويرحل كلوب عن تدريب ليفربول بعد ولاية دامت أكثر من ثمانية أعوام ، فاز خلالها بكافة الألقاب الممكنة، من بينها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

يورغن كلوب
يورغن كلوب

وكان المدرب الألماني يرغب في إنهاء مسيرته مع ليفربول محققا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية، ولكن يبدو أن هذا غير مرجح بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام إيفرتون الأسبوع الماضي، حيث أصبح لدى أرسنال ومانشستر سيتي الأفضلية لنيل اللقب.

كان كلوب، قد أعرب الجمعة عن اعتقاده أن سلوت سيحصل على "أفضل وظيفة في العالم" إذا تولى تدريب فريق ليفربول خلفا له.

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