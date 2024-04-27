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لامين نداي مدرب مازيمبي خلال اللقاء أمام الأهلي

مدرب مازيمبي بعد الخسارة أمام الأهلي: إفريقيا بحاجة إلى تحكيم عادل

القاهرة - د ب أ
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أكد لامين نداي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي الكونغولي حزنه الشديد للخسارة الكبيرة من الأهلي المصري بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال المواجهة التي أقيمت باستاد القاهرة.

وقال لامين نداي في مؤتمر صحفي إن فريقه لا يستحق الخسارة الثقيلة من منافسة الأهلي.

وأضاف: لا أحب التعليق علي التحكيم ولكن إذا أردنا أن نتقدم في قارة إفريقيا يجب أن يكون هناك حيادية.

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وأوضح:ةلم يتم احتساب ضربة جزاء لنا في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعبنا واليوم كان هناك العديد من الكرات التي تحتاج إلى تدخل الحكم.

وتابع: إلغاء الهدف الذي سجلناه في الشوط الثاني غير مسار المباراة تماماً لصالح المنافس، خلال آخر ثلاث مباريات لنا لم يتم استخدام تقنية الفيديو وحين تم اللجوء إليه كان بهذا الشكل.

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