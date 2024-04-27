مهاجم ليفربول بعد حادثة كلوب: يجب على صلاح المغادرة فوراً

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طلب بيتر كراوتش، المهاجم السابق لليفربول ومنتخب إنجلترا، من النجم المصري محمد صلاح مغادرة الفريق فوراً عقب الخلاف الذي حدث مع المدرب يورغن كلوب في مباراة، يوم السبت، ضد وست هام.

وكان المدرب الألماني دخل في مشادة مع محمد صلاح أثناء استعداد اللاعب للمشاركة بديلا في الدقيقة 79، وبدا صلاح غاضبا بالتلويح بذراعه تجاه يورغن كلوب الذي اكتفى بهز رأسه بينما دخل داروين نونيز بينهما ودفع صلاح بعيدا عن المدير الفني لليفربول.

وعلق كراوتش على الواقعة في تصريحات لقناة "تي إن تي سبورتس": لا أعتقد أن ما حدث يبدو جيدا للنادي، محمد صلاح شارك أساسيا في معظم مباريات ليفربول، وسيكون غاضبا عندما يتواجد على مقاعد البدلاء.

وأضاف المهاجم الذي اعتزل في 2019: لكن، لا أحد يحب أن يرى هذا بين المدير الفني ونجم الفريق، هذه الأشياء يجب أن تكون خلف الأبواب المغلقة، وأعتقد أن صلاح سيغادر، لقد كان أحد أفضل اللاعبين الذين رأيناهم في الدوري الإنجليزي، ولم يكن أقل من رائع بالنسبة لليفربول، لكن مستواه انخفض ويبدو لي أنه سينتقل.

وزاد: مغادرته قد تناسب كلا الطرفين، سيكون من المناسب لصلاح أن يرحل، وأيضا لليفربول من أجل استثمار الأموال التي سيحصل عليها النادي من عملية بيعه.

ويستعد يورغن كلوب للرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري بعد ما يقرب من تسع سنوات مع الفريق.

أما صلاح البالغ من العمر "31 عاما" يعاني خلال الفترة الأخيرة حيث سجل هدفا واحدا في آخر ست مباريات، وجلس بديلا في مباراتين خلال آخر ثلاث مباريات.

يذكر أن ليفربول تلقى صفعة جديدة في مساعيه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتعادله مع مضيفه وست هام يونايتد 2-2، يوم السبت، في المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة، وأهدر ليفربول نقطتين ثمينتين في صراعه مع أرسنال المتصدر ومانشستر سيتي الوصيف ويبدو أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من الاستسلام في رحلة المنافسة على اللقب مع تبقي ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم.