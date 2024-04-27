هدف غولر في سوسييداد يقرب ريال مدريد من لقب الدوري
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اقترب ريال مدريد من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه ريال سوسييداد 1 - صفر، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 33 من المسابقة.
وسجل أردا غولر هدف المباراة الوحيد للريال في الدقيقة 29.
ويأتي الفوز ليمنح الفريق دفعة معنوية هائلة، قبل مواجهة بايرن ميونخ الألماني يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا، على ملعب الفريق الألماني.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 84 نقطة في المركز الأول، بفارق 14 نقطة عن ملاحقه برشلونة صاحب المركز الثاني، والذي يواجه يوم الاثنين المقبل ضيفه فالنسيا ضمن منافسات الجولة ذاتها.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد سوسييداد عند 51 نقطة في المركز السادس.
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