هدف متأخر من ركلة جزاء يمنح بيرنلي المهدد بالهبوط التعادل مع يونايتد

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خرج مانشستر يونايتد بنقطة واحدة من مباراته أمام بيرنلي المهدد بالهبوط يوم السبت بعدما سجل البديل محمد زكي العمدوني هدفا من ركلة جزاء متأخرة ليتعادلا 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ضربة قوية لآمال يونايتد في التأهل لمسابقة أوروبية.

وحصل بيرنلي على ركلة الجزاء في الدقيقة 87 بعد أن ارتكب أندريه أونانا حارس يونايتد خطأ ضد العمدوني داخل المنطقة.

وكان أنتوني تقدم ليونايتد قبلها في الدقيقة 79 حين قطع تمريرة خاطئة من مدافع لبيرنلي ليتوغل في المنطقة ويسدد كرة أرضية بالقدم اليسرى سكنت الشباك.

وسيزيد هذا التعادل الضغوط على فريق المدرب إريك تن هاج صاحب المركز السادس في الترتيب بفارق ست نقاط عن توتنهام هوتسبير الخامس الذي خاض مباراتين أقل. ويحتل بيرنلي المركز 19.