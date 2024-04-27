هل كانت "الدكة" سبب غضب صلاح تجاه كلوب؟

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في مشهد غير مألوف، انفجر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وهدافه التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز، في وجه مدربه الألماني يورغن كلوب على خط التماس قبل دخوله بديلا في الدقائق الأخيرة من مواجهة ليفربول.

ولم تنته الحادثة الصادمة عند صافرة حكم المباراة بل امتدت إلى المنطقة الإعلامية عندما كان يمشي بمحاذاة الإعلاميين ليواصل صلاح بهجوم مبهم بقوله: المكان سيشتعل نارا إن تحدثت اليوم.

ولم تعرف تفاصيل غضب اللاعب الذي اتسم بالهدوء في غالبية مسيرته لكنه يعيش في الموسم الحالي حدثا مشابها لمواسم سابقة عندما قرر كلوب في عدد منها الاستعانة به من على الدكة عوضا عن الاعتماد عليه ضمن الأساسيين.

وحتى مباراة وست هام يونايتد يوم السبت التي تعادل فيها ليفربول 2 – 2، فإن كلوب وضع النجم المصري على دكة البدلاء في 4 مباريات وفيها جميعها استعان بها في وقت لاحق وكانت أمام برنتفورد ومانشستر سيتي وفولهام ووست هام.

وبات بين النجم المصري وبين أكثر مرة غاب فيها عن التشكيلة الأساسية مباراة واحدة، ففي موسم 2021 – 2022 غاب قائد مصر عن التشكيلة الأساسية 5 مرات أمام ليستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل وأستون فيلا وولفرهامبتون، وهو ما قد يحدث مرة أخرى لصلاح حال قرر كلوب إبعاده عن التشكيلة الأساسية في أي من الجولات الثلاث المقبلة.

ولا يعد الاستعانة بصلاح كلاعب بديل أمر جديد على المصري ففي موسمه الأول الذي حطم فيه أرقاما قياسية تاريخية، غاب مرتين عن التشكيلة الأساسية لجلوسه على الدكة وفي كلتا المواجهتين استعين به وكانتا أمام كرستال بالاس وستوك سيتي.

وفي الموسم الثاني لعب صلاح أساسيا في 37 مباراة بينما كان بديلا لمواجهة واحدة وكانت أمام بيرنلي.

وشهد موسم 2019 – 2020 المرة الوحيدة التي يكون فيها صلاح على الدكة ولا يشارك في المباراة، إذ حدثت في 3 مناسبات، أمام كرستال بالاس ومواجهتي إيفرتون ذهابا وإيابا بينما شارك مرة واحدة من على الدكة أمام نيوكاسل في الجولة الأخيرة.

ودخل صلاح في موسمه الرابع مع ليفربول الدخول بديلا 3 مباريات كانت أمام كرستا بالاس وبيرنلي وليدز.

في الموسم الماضي، عاد صلاح إلى المشاركة بشكل دوري مع فريقه فقد دخل من على دكة البدلاء في مباراة وحيدة أمام نادي تشيلسي.