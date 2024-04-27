وست هام يوجه ضربة موجعة لطموحات ليفربول

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تلقى ليفربول صفعة جديدة في مساعيه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتعادله مع مضيفه وست هام يونايتد 2-2، يوم السبت، في المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

وأهدر ليفربول نقطتين ثمينتين في صراعه مع أرسنال المتصدر ومانشستر سيتي الوصيف ويبدو أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من الاستسلام في رحلة المنافسة على اللقب مع تبقي ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم.



















ويمتلك ليفربول 75 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدر ونقطة واحدة خلف مانشستر سيتي الوصيف.

ويلتقي أرسنال، مساء الأحد، في مواجهة صعبة أمام مضيفه توتنهام تزامنا مع مواجهة مانشستر سيتي مع مضيفه نوتنغهام فورست، علما بأن سيتي يمتلك مباراة أخرى مؤجلة.

وتقدم جارود بوين بهدف لويستهام في الدقيقة 43 ثم أدرك أندرو روبرتسون التعادل لليفربول في الدقيقة 48 وبعدها استفاد ليفربول من هدف عكسي سجله ألفونس أريولا حارس ويستهام بالخطأ في مرماه في الدقيقة 64 لكن ميشيل أنطونيو أدرك التعادل لوست هام في الدقيقة 78.

واكتفى ليفربول، الذي ودع مسابقة الدوري الأوروبي على يد أتلانتا الإيطالي في دور الثمانية، بتحقيق فوز وحيد فقط في مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

وتعادل رفاق النجم الدولي المصري محمد صلاح مع مضيفه مانشستر يونايتد، قبل أن يخسر على ملعبه أمام كريستال بالاس، ثم تغلب على مضيفه فولهام، لكنه تلقى هزيمة موجعة صفر - 2 في مباراته الأخيرة بالبطولة أمام مضيفه وجاره اللدود إيفرتون في (ديربي ميرسيسايد).

وهذه هي المواجهة الثالثة بين الفريقين بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، حيث فاز ليفربول 3 - 1 على منافسه اللندني بالدوري، قبل أن يتغلب عليه 5-2 أيضا في دور الثمانية لبطولة كأس الرابطة على ملعب (آنفيلد).

وفشل ليفربول في مواصلة تفوقه على وست هام، بعدما انتصر عليه في لقاءاتهما الخمسة الأخيرة بجميع البطولات، والتي شهدت تسجيله 12 هدفا، فيما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط.