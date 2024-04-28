أرسنال ينجو بصعوبة من فخ توتنهام ويتشبث بالمنافسة

1 دقيقة للقراءة

سجل أرسنال ثلاثة أهداف في الشوط الأول وتراجع في الثاني قبل أن يفوز 3-2 على مضيفه توتنهام في مباراة قمة، يوم الأحد، ليواصل سعيه للتتويج بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في 20 عاما في صراع بات ثنائيا إلى حد كبير مع مانشستر سيتي بعدما تراجعت آمال ليفربول.

افتتح أرسنال التسجيل بهدف عكسي سجله بيير إميل هويبرغ بالخطأ في مرماه بعدما أخفق في تشتيت ركلة ركنية نفذها بوكايو ساكا ليضع الكرة في شباكه في الدقيقة 15.









وأضاف ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 27 بعدما تلقى كرة طويلة رائعة من كاي هافرتس ليسددها قوية من يمين منطقة الجزاء في الشباك.



وسجل هافرتس الهدف الثالث بضربة رأس بعد ركلة ركنية عن طريق ديكلان رايس من الجهة اليسرى في الدقيقة 38.



وقلص كريستيان روميرو الفارق لتوتنهام بعدما قطع تمريرة خاطئة من حارس أرسنال ريفيد رايا ليسدد الكرة في الشباك في الدقيقة 64.











وسجل سون هيونغ مين الهدف الثاني لتوتنهام من ركلة جزاء في الدقيقة 87.



وعزز أرسنال صدارته للمسابقة برصيد‭ ‬80 نقطة من 35 مباراة متقدما بأربع نقاط عن سيتي الذي سيلعب في وقت لاحق من يوم الأحد مع نوتنغهام فورست.



ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 75 نقطة من 35 مباراة.