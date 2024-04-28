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مشادة كلوب مع صلاح وفي الجانب الآخر شيرر

أسطورة إنجلترا: كلوب تنكر لصلاح.. ما حدث "عار"

العربية.نت
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يعتقد آلان شيرر، الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، أن محمد صلاح على حق في الشعور بالحزن بسبب استبعاده من التشكيلة الأساسية لليفربول أمام وست هام، يوم السبت.

وتورط النجم المصري في خلاف مع المدرب الألماني، يورغن كلوب، قبل دخوله بديلا في الدقيقة 79 خلال المباراة التي انتهت بتعادل ليفربول 2-2 مع وست هام.

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ووجهت النتيجة ضربة أخرى لآمال ليفربول الضئيلة في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الأخير لكلوب.

وعلق الأسطورة الإنجليزية شيرر على الحادثة في مقابلة مع شبكة "بي بي سي"، وقال: لا نعرف ما قاله كلوب له – من الواضح أنه قال شيئا أثار غضب صلاح، وأتفهم غضب النجم المصري، بسبب عدد المرات التي أنقذ فيها ليفربول، إنه نجم النادي.

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وزاد لاعب نيوكاسل السابق: لقد أحرز 17 هدفا في 25 مباراة بالدوري، من العار أن ينتهي الأمر بهذه الطريقة.

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