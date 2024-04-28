الخلاف مع المدرب يعني "النهاية".. هل ينجو صلاح؟

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عرفت كرة القدم خلافات النجوم مع مدربيهم منذ زمن طويل وفي أحيان كثيرة تتسبب بمغادرة أفضل اللاعبين إلى فرق أخرى في أقرب فترة انتقالات.

وغضب صلاح بشكل واضح على مدربه كلوب، يوم السبت، أثناء استعداده للنزول إلى أرض الملعب في مباراة فريقه ليفربول أمام وست هام قبل أن يمر أمام صف الإعلاميين، قائلا: إن تحدثت ستشتعل النيران.





ودائما ما يشتبك نجوم الأندية مع مدربيهم علنا في مواقف تجمعهم أو في مؤتمرات صحافية ومقابلات إعلامية.

وكان النجم الإنجليزي ديفد بيكهام أحد أبرز النجوم الذين غادروا بعد فترة قصيرة من اشتباكه مع المدرب، فبعد مباراة ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام أرسنال والتي خسرها مانشستر يونايتد بثنائية، انتقد السير أليكس فيرغسون الأداء الدفاعي لبيكهام ليرد الأخير "حسنا، وفينغر تفوق عليك" ليركل الأسكتلندي حذاء وجد طريقه إلى رأس بيكهام وأحدث شجا، لينتقل قائد منتخب إنجلترا السابق إلى ريال مدريد الإسباني بعد الحادثة بخمسة أشهر.

وتعرف اللقطة الشهيرة بين الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي ولاعبه الإيطالي ماريو بالوتيلي وهما يتعاركان أثناء تدريبات الفريق بسبب تدخل المهاجم العنيف على زميله، وبعد الموقف الذي حدث في يناير 2013 لينتقل إلى ميلان الإيطالي معارا في الفترة الشتوية إياها.

وتعاقد برشلونة الإسباني مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مطلع 2009 – 2010، إلا أن النجم السويدي انتقل في فترة الانتقالات الصيفية اللاحقة رغم أن التعاقد معه حينها كلف الكتالونيين قرابة 70 مليون يورو، وظهرت الأسباب في مقابلات للسويدي بعد انتقاله لأعوام وهو ينتقد مدربه الإسباني بيب غوارديولا علنا سواء عن طريقته في الملعب أو التعامل مع نجومه.

سعد مشجعو مانشستر يونايتد بعودة ابن النادي بول بوغبا إلى الفريق بعد فترة زاهية مع يوفنتوس الإيطالي لكنها ما لبثت إلى أن أصبحت جحيما بعد قدوم البرتغالي جوزيه مورينيو إلى "الشياطين الحمر" إذ انتقد بطل مونديال 2018 الأسلوب الدفاعي للبرتغالي ليقوم مدرب ريال مدريد وإنتر ميلان السابق بسحب اسمه من نيابة قائد الفريق وتبدأ المشاكل بالظهور علنا دون جدوى إلى انتقال بوغبا إلى يوفنتوس مجددا في صيف 2022، رغم رحيل مورينيو عن الفريق في 2018.

وشكل الويلزي غاريث بيل عنصرا رئيسيا في ثلاثي هجومي ساحق لريال مدريد إلى جانب زميليه البرتغالي كرستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة لكن إصابات المهاجم المتكررة وغياباته للعبه "الغولف" في أوقات متزامنة لمباريات فريقه وضعت الطرفان وجها لوجه إلى أن أعلن زيدان صراحة في 2021 خلال مؤتمر صحفي بقوله "نبحث عن مخرج لبيل في الصيف وهذا الحل سيكون أفضل لنا وله" لتستم العلاقة في التدهور إلى انتقال بيل إلى لو أنجليس غالاكسي الأميركي صيف 2022.