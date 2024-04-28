النصر يعبر الخليج ويقترب من سلسلة كارينيو
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واصل النصر تحقيق النتائج الإيجابية خارج أرضه، ووصل إلى الفوز السابع بعد انتصاره على الخليج بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما، يوم السبت، ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.
وقبل اللقاء كان النصر قد فاز في آخر 6 مباريات خارج أرضه بدوري المحترفين، ولم يخض سلسلة أطول من هذا النوع في المسابقة منذ سلسلة 8 مباريات بين 2013 و2014 تحت قيادة المدرب دانييل كارينيو.
وسجل إيميريك لابورت هدف المباراة الوحيد للنصر في الدقيقة 68.
ورفع النصر رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، بفارق تسع نقاط خلف المتصدر الهلال.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد الخليج عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.
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