اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
رونالدو خلال لقاء النصر والخليج

النصر يعبر الخليج ويقترب من سلسلة كارينيو

العربية. نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

واصل النصر تحقيق النتائج الإيجابية خارج أرضه، ووصل إلى الفوز السابع بعد انتصاره على الخليج بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما، يوم السبت، ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.

وقبل اللقاء كان النصر قد فاز في آخر 6 مباريات خارج أرضه بدوري المحترفين، ولم يخض سلسلة أطول من هذا النوع في المسابقة منذ سلسلة 8 مباريات بين 2013 و2014 تحت قيادة المدرب دانييل كارينيو.

من 4
(4 صور)

وسجل إيميريك لابورت هدف المباراة الوحيد للنصر في الدقيقة 68.

ورفع النصر رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، بفارق تسع نقاط خلف المتصدر الهلال.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الخليج عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصدر من حماس: المقترح المصري مقبول من الحركة وإسرائيل مصدر من حماس: المقترح المصري مقبول من الحركة وإسرائيل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط