إيقاف تشابي ألونسو مباراة واحدة

1 دقيقة للقراءة

تلقى الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لنادي باير ليفركوزن بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ، البطاقة الصفراء الرابعة هذا الموسم خلال المواجهة أمام شتوتغارت، السبت، وسيغيب عن المباراة التالية لفريقه أمام اينتراخت فرانكفورت.

وتلقى ألونسو وسيباستيان هونيس مدرب شتوتغارت بطاقة صفراء بسبب المناقشة الحامية التي جمعت بينهما في المنطقة الفنية خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وقال ألونسو: لا أتفهم حقا البطاقة الصفراء، كان هناك انفعال على مقاعد البدلاء، لكن لم يحدث شيء يذكر، كان هناك محادثات مع الحكم ومدرب الفريق الأخر، لكن بكل احترام، لكن علي أن أتقبل ذلك وأشاهد المباراة التالية من المدرجات.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها ألونسو للإيقاف خلال ولايته القصيرة مع ليفركوزن، لكنه علق مازحا "بصراحة، تعرضت مرة من قبل للإيقاف مع الفريق الرديف لريال سوسييداد".