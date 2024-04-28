بطولة مدريد.. ريباكينا تطيح بالمصرية ميار شريف

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تأهلت الكازاخية يلينا ريباكينا إلى دور الـ16 من بطولة مدريد المفتوحة لتنس الأساتذة بفوزها على المصرية ميار شريف، يوم الأحد، في دور الـ32.

وحسمت ريباكينا الفوز بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6 /1 و6 /4 وذلك بعد حوالي أسبوع من فوزها بلقب بطولة شتوتغارت لتواصل مسيرتها المبهرة على الملاعب الرملية.

وتلتقي ريباكينا المصنفة الرابعة في دور الـ16 مع التشيكية سارا بيليك التي تغلبت على الأميركية أشلين كروجر بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6 /3 و6 /1.