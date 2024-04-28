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المصرية ميار شريف خلال المواجهة

بطولة مدريد.. ريباكينا تطيح بالمصرية ميار شريف

مدريد - د ب أ
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تأهلت الكازاخية يلينا ريباكينا إلى دور الـ16 من بطولة مدريد المفتوحة لتنس الأساتذة بفوزها على المصرية ميار شريف، يوم الأحد، في دور الـ32.

وحسمت ريباكينا الفوز بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6 /1 و6 /4 وذلك بعد حوالي أسبوع من فوزها بلقب بطولة شتوتغارت لتواصل مسيرتها المبهرة على الملاعب الرملية.

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وتلتقي ريباكينا المصنفة الرابعة في دور الـ16 مع التشيكية سارا بيليك التي تغلبت على الأميركية أشلين كروجر بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6 /3 و6 /1.

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