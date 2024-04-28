تن هاغ يحمل الحكام مسؤولية تراجع مانشستر يونايتد

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تحسر الهولندي إريك تن هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد على تعادل فريقه بهدف لمثله مع ضيفه بيرنلي، السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لم يحافظ مانشستر يونايتد على تقدمه بهدف الجناح البرازيلي أنتوني في الدقيقة 79، بل سجل زكي أمدوني التعادل للضيوف في الدقيقة 87 من ركلة جزاء أقرتها تقنية حكم الفيديو المساعد ضد الحارس الكاميروني أندريه أونانا.

وفقد مانشستر يونايتد نقطتين ثمينتين ليبتعد خطوة جديدة عن سباق التأهل للمسابقات الأوروبية في الموسم الجديد حيث بقى في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

وعبر تن هاغ عن شعوره بالانزعاج بعدما تم احتساب ضربة جزاء جديدة متأخرة ضد فريقه خلال مواجهة بيرنلي في أولد ترافورد.

وقال تن هاغ: بالطبع نشعر بالإحباط، وهذا طبيعي بعدما تفرض سيطرتك طوال المباراة وتصنع عددًا كبيرًا من الفرص وتتقدم في النتيجة ثم تضيع الفوز في النهاية.

وأضاف: لقد بدأنا المباراة بشكل جيد، ولكننا تراجعنا وفقدنا السيطرة في النصف الثاني من الشوط الأول، بعد ذلك عدنا من جديد وسنحت لنا بعض الفرص، ولكن أندريه أونانا أنقذ مرمانا أكثر من مرة أيضًا.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن المدرب الهولندي، قوله:لقد فرضنا سيطرتنا في الشوط الثاني مجددًا، وصنعنا فرصًا عديدة، ولكن يمكنك أن تقول إننا أضعنا الفوز من أيدينا في النهاية، وهذا أمر مزعج للغاية، هذا لا يجب أن يحدث. مرة أخرى وضعنا أنفسنا في المقدمة، وهو ليس بالأمر السهل في كرة القدم، وكنا جيدين في معظم فترات المباراة. كنا في طريقنا إلى الفوز والخروج بشباك نظيفة، ولكننا فرطنا في التقدم، ولذلك أشعر بالانزعاج الشديد.

وأشار: القرارات التحكيمية لم تكن في صالحنا في الأسابيع الأخيرة، لقد تم احتساب عدد كبير من ضربات الجزاء ضدنا، هذه المرة القرار كان صحيحا، ولكن كانت هناك لقطتان أو ثلاث كان يجب احتساب ضربة جزاء لنا فيهم أيضًا، لقد تعرض غارناتشو لعرقلة واضحة ولمسة اليد الأخيرة كذلك كانت تستوجب احتساب ضربة جزاء.

وتابع: لقد احتسبت ضربة جزاء ضد بيساكا في لقطة شبيهة في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لذا كان يجب احتساب ضربة جزاء أمام بيرنلي أيضًا، هناك اختلاف كبير في القرارات، لقد احتسبت علينا عدة ضربات جزاء في الأسابيع الأخيرة، ومعظمها كانت محل شك كبير.

واعترف تن هاغ: بالطبع، يجب أن نلوم أنفسنا، فنحن من ارتكبنا الخطأ الذي أدى إلى احتساب ضربة الجزاء واستقبال هدف التعادل، نحن منزعجون من أنفسنا، ومن الحكم أيضًا، ولكن علينا أن نلوم أنفسنا أولًا.

وعن إمكانية إهدار فرصة المشاركة في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، قال تن هاغ: لا أحب التحدث عن السيناريوهات السلبية، لدينا فرصتان، واحدة من الدوري والأخرى من خلال المباراة النهائية للكأس، الواقع هو أننا لا يمكننا احتلال المركز الرابع ونحن بعيدون بهذا الشكل، ضربات الجزاء المثيرة للجدل كلفتنا سبع نقاط ضد تشيلسي وليفربول وأمام بيرنلي أيضًا، وهذا عدد كبير من النقاط، لاسيما في هذه المرحلة من عمر الموسم.