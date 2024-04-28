خسارة موناكو أمام ليون تمنح باريس سان جيرمان لقب الدوري

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تأكد فوز فريق باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك بعدما خسر موناكو أمام مضيفه ليون 2-3، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة.

وتجمد رصيد موناكو رصيده عند 58 نقطة في المركز الثاني، بفارق 12 نقطة خلف باريس سان جيرمان المتصدر، الذي حسم اللقب للمرة 12 في تاريخه والثالثة على التوالي، مع تبقي ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

على الجانب الآخر، رفع ليون رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم موناكو في الدقيقة الأولى عن طريق وسام بن يدر، قبل أن يدرك أليكساندر لاكازيت التعادل لليون في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 26 سجل سعيد بن رحمة الهدف الثاني لليون، فيما سجل بن يدر الهدف الثاني له ولموناكو في الدقيقة60.

وفي الدقيقة 84 سجل ماليك فوفانا الهدف الثالث لليون.

وكان باريس سان جيرمان قد خطف تعادلا صعبا، السبت، مع ضيفه لوهافر بنتيجة 3-3.