مانشستر سيتي يقترب من اللقب "الرابع" بثنائية في نوتنغهام

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قطع مانشستر سيتي خطوة أخرى في محاولته للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة تواليا، يوم الأحد، بتغلبه 2-صفر على مضيفه نوتنغهام فورست المهدد بالهبوط لينفرد إرلينغ هالاند مجددا بصدارة هدافي المسابقة.



وواصل فريق المدرب بيب غوارديولا الضغط على أرسنال المتصدر، إذ يتأخر عنه بنقطة واحدة فقط بعدما صمد أرسنال ليفوز 3-2 على توتنهام هوتسبير في وقت سابق اليوم. ولعب سيتي مباراة أقل من أرسنال.



وضع يوسكو غفارديول سيتي في المقدمة في الدقيقة 32 بضربة رأس قوية بعد ركلة ركنية نفذها كيفن دي بروين.





















وأهدر نوتنغهام فرصتين خطيرتين في الشوط الأول.



وترك البديل هالاند بصمة فورية فور نزوله في أول مباراة يلعبها بعد غياب لمواجهتين بسبب إصابة عضلية.



وحصل النرويجي على تمريرة من دي بروين في الدقيقة 71 وأطلقها في الزاوية البعيدة محرزا هدفه 21 في الدوري هذا الموسم.



وكان هالاند يتقاسم قبلها صدارة قائمة الهدافين مع كول بالمر لاعب تشيلسي.

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