من ماني وميلنر إلى كلوب.. صلاح يواصل صراعاته في ليفربول

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يبدو أن النجم المصري محمد صلاح يعيش أيامه الأخيرة في ليفربول، بعدما دخل في اشتباك لفظي مع مدربه الألماني يورغن كلوب، يوم السبت، خلال مباراة الفريق أمام وست هام.

ومُنيت آمال ليفربول بإحراز لقب الدوري الإنجليزي بنكسة جديدة قد تكون قاضية، بعد سقوطه بفخ التعادل على أرض وست هام 2-2 في المرحلة الـ 35، إلا أن مشادة النجم المصري ومدرّبه الألماني كلوب خطفت الأضواء، بعدما أجرى صلاح حواراً ساخناً مع كلوب، انتهى بعد تدخل من زميله المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز الذي حاول التخفيف من غضب الجناح المصري، قبل دخولهما بديلين في الدقيقة 79.

ورفض كلوب الكشف عن سبب الخلاف مع النجم المصري، قائلا: لقد تحدثنا بالفعل داخل غرفة خلع الملابس، وبالنسبة لي الموضوع انتهى.

من جانبه، قال صلاح لوسائل الإعلام المتواجدة في ملعب لندن الأولمبي عقب اللقاء: إذا تحدثت اليوم، ستشتعل الأمور.

ولا تعد مشاجرة صلاح مع كلوب أولى خلافات المصري في النادي الإنجليزي، إذ سبق واشتبك مع زميله السابق ميلنر في 2019، عندما أراد صلاح تنفيذ ركلة جزاء ضد كارديف سيتي، لكن ميلنر هو من نفذ الجزائية لاحقا، ولم يحتفل المصري بعدها بهدف زميله.

فيما كشف البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب أهلي جدة حاليا وليفربول سابقا، أن صلاح والسنغالي ساديو ماني لم يكونا صديقين أبدا، وكشف فيرمينو الذي شكل ثلاثيا مذهلا مع المصري والسنغالي في ليفربول بين 2018 و2022، حقيقة الصراع بين ماني وصلاح.

وقال في كتابه: اختلفا كثيرا، الأزمة بدأت منذ موسم 2018-2019، كان واجبي نزع فتيل الموقف نهائيا وسكب المياه على النار.



صلاح وفيرمينو وماني مشادة سابقة بين ماني وصلاح

وأبان البرازيلي أن كلوب قام بالتلميح لصلاح أمام الجميع، قائلا: "حينما يكون زميلك في وضع أفضل عليك أن تمرر الكرة له".

وزاد فيرمينو: صلاح كان يحبط الجميع عندما لا يمرر الكرة، لا أدري هل كان يدرك هذا أم لا؟

وتطرق فيرمينو إلى أنانية صلاح، وزاد في كتابه: بمرور الوقت، تعلم كيف يكون أقل أنانية وأكثر تعاونا، وصلاح وماني لم يكونا صديقين، من النادر أن تجدهما يتحدثان معا، لكن في ذات الوقت، لم يقطعا علاقتهما، تصرفا بأكبر قدر من الاحتراف.

ولطالما أبدى صلاح امتعاضه من قرارات كلوب، وليست المرة الأولى التي ينفجر فيها في وجه المدرب الألماني، إذ تذمر بعدما تم استبداله في موسم 2020-2021 أمام برايتون، وفي ذات الموسم كرر الأمر ضد نيوكاسل، حيث خرج غاضبا بعد قرار استبداله أيضا، وفي بداية الموسم الحالي أظهر عدم رضاه من قرار مدربه عندما استبدل ضد تشيلسي في الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي.

يشار إلى أن يورغن كلوب يستعد للرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري بعد ما يقرب من تسع سنوات مع الفريق، أما صلاح البالغ من العمر "31 عاما" فيعاني خلال الفترة الأخيرة حيث سجل هدفا واحدا في آخر ست مباريات، وجلس بديلا في مباراتين خلال آخر ثلاث مباريات.