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ساني وغنابري في صورة سابقة

نبأ سار لجماهير بايرن ميونخ قبل مواجهة ريال مدريد

ميونخ - د ب أ
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عاد الجناحان ليروي ساني وسيرج غنابري لتدريبات فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، يوم الأحد، حسبما أفادت شبكة (سكاي) التلفزيونية.

بينما كان ساني يعاني من مشاكل في عظم العانة، أصيب غنابري بتمزق في أوتار الركبة خلال تعادل بايرن 2 - 2 مع مضيفه أرسنال الإنجليزي، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من الشهر الحالي، ليغيب عن الملاعب منذ ذلك الحين.

ويسابق الثنائي الزمن من أجل المشاركة مع الفريق في لقائه المرتقب ضد ريال مدريد الإسباني، يوم الثلاثاء، في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال.

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في المقابل، مازالت الشكوك تحوم بشأن جاهزية كل من المدافع ماتيس دي ليخت وثنائي الوسط جمال موسيالا وكونراد لايمر، وقدرة اللاعبين الثلاثة على اللحاق بمواجهة الريال.

وغاب موسيالا عن فوز بايرن 2 - 1 على آينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني، يوم السبت، بسبب إصابته في الأوتار.

وتحدث توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، عن موسيالا قبل المباراة، حيث قال: لقد أراد اللعب حقا، وكنا نرغب في إشراكه بالفعل. لقد مر بيومين دون ألم لكنه شعر به مرة أخرى، يوم السبت.

وأصيب لايمر في كاحله خلال لقاء فرانكفورت، بينما يعاني دي ليخت، الذي غادر ملعب (أليانز أرينا) وهو يعرج، من إصابة في أربطة ركبته، وقال توخيل: يتعين علينا أن نرى ما إذا كان كلاهما جاهزان بحلول يوم الثلاثاء. علينا أن ننتظر ونرى ما ستكشف عنه الفحوصات.

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