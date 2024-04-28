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نيكو ويليامز احتفل بهدفه مشيراً إلى لون جلده

"أصوات القرود".. جماهير أتلتيكو تهاجم نيكو بهتافات عنصرية

مدريد - د ب أ
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تعرض نيكو ويليامز مهاجم منتخب إسبانيا ونادي أتلتيك بلباو لإساءات عنصرية خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام مضيفه أتلتيكو مدريد 1- 3، مساء السبت، في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتم استهداف نيكو بأصوات القردة أثناء تنفيذه ركلة ركنية في الشوط الأول، وكذلك لدى تسجيله الهدف الوحيد لبلباو.

وبدا أن نيكو رد على هذه الإساءات من خلال الإشارة إلى لون جلده.

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وقال نيكو /21 عاما/ بعد المباراة: سمعت أصوات القردة، لكن دائما نفس الأمر، شخصان أو ثلاثة، علينا أن نواصل العمل على هذا الأمر، أتمنى أن يتوقف يوما ما.

ودان إيناكي ويليامز الشقيق الأكبر لنيكو، والذي تعرض مرارا لإساءات عنصرية على مدار مسيرته، استهداف شقيقه الأصغر.

وأوضح إيناكي: كان هناك هتافات استهجان كلما لمس الكرة، لا يمكنني أن أتفهم ذلك، عليهم أن يسخروا من المعتدين وليس الضحية.

كما دان كوكي قائد أتلتيكو مدريد الواقعة مؤكدا أنه وزملاءه يساندون نيكو.

وأوضح كوكي: أرسل دعمي الكامل ودعم زملائي والنادي إلى نيكو، كرة القدم بريئة مما حدث، هؤلاء الناس ينبغي التعرف عليهم وحظر وجودهم داخل الملعب.

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