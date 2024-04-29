أنس جابر تواصل تألقها في بطولة مدريد للتنس

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باتت التونسية أنس جابر أولى المتأهلات لدور الثمانية في بطولة مدريد المفتوحة للتنس، يوم الاثنين.

وفازت أنس جابر على اللاتفية يلينا أوستابينكو المصنفة العاشرة عالميا بنتيجة 6 - 0 و6 - 4 في افتتاح منافسات دور الـ16 من البطولة.

واحتاجت اللاعبة التونسية المصنفة التاسعة عالميا لساعة وسبع دقائق للتفوق على اللاتفية أوستابينكو.

وتنتظر أنس جابر في دور الثمانية المتأهلة من مواجهة الأميركية كوكو غوف ضد مواطنتها ماديسون كيز.