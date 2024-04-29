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التونسية أنس جابر تأهلت إلى دور الـ 8

أنس جابر تواصل تألقها في بطولة مدريد للتنس

مدريد - د ب أ
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باتت التونسية أنس جابر أولى المتأهلات لدور الثمانية في بطولة مدريد المفتوحة للتنس، يوم الاثنين.

وفازت أنس جابر على اللاتفية يلينا أوستابينكو المصنفة العاشرة عالميا بنتيجة 6 - 0 و6 - 4 في افتتاح منافسات دور الـ16 من البطولة.

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واحتاجت اللاعبة التونسية المصنفة التاسعة عالميا لساعة وسبع دقائق للتفوق على اللاتفية أوستابينكو.

وتنتظر أنس جابر في دور الثمانية المتأهلة من مواجهة الأميركية كوكو غوف ضد مواطنتها ماديسون كيز.

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