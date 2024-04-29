أنشيلوتي: الكل يعرف حقيقة ريال مدريد في أوروبا

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أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني أن الجميع يعرف ما يمكن أن يفعله النادي في دوري أبطال أوروبا، وذلك عشية مواجهة بايرن ميونخ الألماني في ذهاب المربع الذهبي للبطولة القارية.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: الماضي يبقى ذكرى طيبة وغداً سيكون قصة مختلفة، هي المباراة الأولى في الدور نصف النهائي. نحن واثقون من أنفسنا بالنظر إلى أننا نلعب ضد منافس يتمتع بأدوات قوية للغاية وجودة وتفرد، بدايةً، نحن سعداء بوجودنا هنا لأن القليل من الناس اعتقدوا أننا سنبلغ هذا الدور، ثم هناك القلق والثقة من اللعب في نصف النهائي الذي قد يقودنا للعب نهائي آخر. إنها مواجهة من 180 دقيقة وليس 90 دقيقة فقط.



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ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أنشيلوتي قوله: لدينا الثقة ونكن الاحترام الكبير لبايرن، لم يقدم موسماً رائعاً في الدوري الألماني، لكنه قدم مباراة مذهلة ضد أرسنال.

وتابع: أىرسنال فريق قوي جداً في أوروبا وقد لعب مباراتين رائعتين، علينا أن نأخذ في الاعتبار جودة بايرن ميونخ وتاريخه في دوري أبطال أوروبا، وهو أمر مشابه جداً لما قمنا به ويعني الكثير.



وختم أنشيلوتي بالقول: لا يتم التقليل من شأن ريال مدريد أبداً في هذه المسابقة، الجميع يعرف ما يمكننا فعله، نشعر باحترام كبير لنا في هذه المسابقة من قبل الجميع.