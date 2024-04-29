انقسام بين أساطير إنجلترا.. صلاح "ظالم أم مظلوم؟"

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انقسم أساطير كرة القدم الإنجليزية بين مدافع ومهاجم إثر اشبتاك نجم ليفربول محمد صلاح لفظياً مع مدربه الألماني يورغن كلوب قبل دخول الأول بديلاً في مباراة وست هام الجولة الماضية.

وكان صلاح قد دخل في اشتباك مع كلوب في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 مع وست هام، يوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووبخ اللاعب المصري مدربه بغضب، عندما كان يستعد للمشاركة في اللقاء بالدقيقة 79، وذلك بعدما وضعه كلوب على دكة البدلاء، وتدخل زميله الأوروغوياني داروين نونيز حتى لا يتصاعد الوضع.

وصرح صلاح أثناء مروره بالمنطقة المختلطة الخاصة بالإعلاميين عن الواقعة مع كلوب: لو تحدثت اليوم، سأشعل حريقا.

بينما كان كلوب أكثر دبلوماسية عندما شرح الحادثة: لقد تحدثت بالفعل في غرفة خلع الملابس، وبالنسبة لي، انتهى الأمر.

فيما وصف جيمي كاراغر، أسطورة ليفربول، النجم المصري بـ "الأحمق"، وعلق في حسابه الرسمي على تطبيق "إكس": صلاح وكلوب من أساطير ليفربول، لسنا بحاجة إلى الانحياز إلى أي طرف، صلاح محبط وغاضب من يورغن لأنه لم يلعب، وفي تلك اللحظة كان المدرب يريد احتضانه، ولقد شعر كلوب بالإهانة من تصرف اللاعب، لكن صلاح كان أحمق بتعليقه الذي أدلى به في المنطقة المختلطة.

ودافع الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي آلان شيرر عن الجناح المصري، وقال لشبكة "بي بي سي"، تعليقا على المشادة: لا نعرف ما قاله كلوب له – من الواضح أنه قال شيئا أثار غضب صلاح، وأتفهم غضب النجم المصري، بسبب عدد المرات التي أنقذ فيها ليفربول، إنه نجم النادي.

أما بيتر كراوتش، المهاجم السابق لمنتخب إنجلترا وليفربول، يرى أن فترة المصري مع النادي انتهت، وطالب ببيعه والاستفادة من الأموال التي ستدخل خزينة الفريق في التعاقدات، وذكر خلال حديثه لقناة "تي إن تي سبورتس": لا أعتقد أن ما حدث يبدو جيدا للنادي، محمد صلاح شارك أساسيا في معظم مباريات ليفربول، وسيكون غاضبا عندما يتواجد على مقاعد البدلاء.

وأضاف المهاجم الذي اعتزل في 2019: لكن، لا أحد يحب أن يرى هذا بين المدير الفني ونجم الفريق، هذه الأشياء يجب أن تكون خلف الأبواب المغلقة، وأعتقد أن صلاح سيغادر، لقد كان أحد أفضل اللاعبين الذين رأيناهم في الدوري الإنجليزي، ولم يكن أقل من رائع بالنسبة لليفربول، لكن مستواه انخفض ويبدو لي أنه سينتقل.

وزاد: مغادرته قد تناسب كلا الطرفين، سيكون من المناسب لصلاح أن يرحل، وأيضا لليفربول من أجل استثمار الأموال التي سيحصل عليها النادي من عملية بيعه.

وذكر غاري نيفيل، اللاعب السابق لإنجلترا ومانشستر يونايتد، أن صلاح اصطدم بـ "جدار من الطوب" بعد اشتباكه مع كلوب، موضحا في حديثه على قناة "سكاي سبورتس": من المؤسف أن ترى ذلك بين مدرب رائع ولاعب مميز، هناك فائز واحد، لكن كلوب سيغادر، وهو ما يساعد صلاح قليلا، أعتقد أنه قد تكون هناك مشكلة إذا استمر الأمر لبقية الموسم، لأنهما نجما ليفربول، لكن صلاح ليس في مستواه، لقد كان لاعبا رائعا، لكنه بعيدا عن ذلك في الوقت الحالي.

وزاد الظهير الأيمن السابق: لقد اصطدم صلاح بجدار من الطوب، عليه أن يكون حذرا.

ويستعد يورغن كلوب للرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري بعد ما يقرب من تسع سنوات مع الفريق.

أما صلاح البالغ من العمر "31 عاما" فيعاني خلال الفترة الأخيرة حيث سجل هدفا واحدا في آخر ست مباريات، وجلس بديلا في مباراتين خلال آخر ثلاث مباريات.