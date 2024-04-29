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الهلال أقصى الاتحاد من 3 بطولات خلال الموسم الحالي

بسبب الهلال.. الاتحاد "يُحرم" من 8 بطولات آخر 10 أعوام

العربية.نت
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حرم الهلال نظيره اتحاد جدة من 8 بطولات خلال العقد الأخير، إذ كان سبباً في الفوز بكأسين أمامه وأنهى مشواره في 6 مسابقات، وذلك قبل مواجهتهما في نصف نهائي كأس الملك يوم الثلاثاء.

وبدأت سلسلة انتصارات الهلال على الاتحاد في الكؤوس في 2014 عندما فاز عليه 3-2 في ثمن نهائي كأس ولي العهد، وفي العام اللاحق انتهى مشوار الاتحاد في كأس الملك بعد خسارته بنصف النهائي 4-1 أمام الهلال ذاته.

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وحقق الهلال كأس السوبر السعودية 2018 بالعاصمة البريطانية لندن عقب فوزه على الاتحاد 2-1، وبعد عام واحد انتهى مشوار الاتحاد بدوري أبطال آسيا 2019 عقب خسارته أمام الهلال ذاته 3-1 بمجموع المباراتين.

وفي الموسم الماضي خرج الاتحاد من كأس الملك عقب خسارته أمام الهلال 1-0 في نصف النهائي، وفي الموسم الحالي كان الهلال سبباً في خروج الاتحاد من 3 بطولات خلال 8 أشهر.

ففي بداية الموسم خرج الاتحاد من كأس الملك سلمان للأندية العربية بعد خسارته أمام الهلال 3-1 في ربع النهائي، وفي الشهر الأخير خرج الاتحاد من بطولتين بسبب الهلال، إذ خرج أمامه في ربع نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة 4-0 بمجموع المباراتين وأخيراً فاز عليه في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي 4-1 مطلع الشهر الجاري.

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