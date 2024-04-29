بعد اشتباكه مع كلوب.. ليفربول يطمئن نجمه المصري صلاح

1 دقيقة للقراءة

كشف موقع "ذا أثلتيك" أن ليفربول يرغب في استمرار النجم المصري محمد صلاح الموسم المقبل، رغم الأزمة الأخيرة التي افتعلها مع مدربه الألماني يورغن كلوب واشتباكهما لفظيا خلال مباراة الفريق مع وست هام، يوم السبت الماضي.

وارتبط صلاح بالانتقال إلى دوري "روشن" السعودي للمحترفين الصيف الماضي لكنه بقي في صفوف "الحمر" بنهاية المطاف.

وقال التقرير الذي نشرته "ذا أثلتيك"، يوم الاثنين: يخطط ليفربول للموسم المقبل على أساس أن صلاح سيكون جزءاً من الفريق.

ويقترب المهاجم البالغ من العمر "31 عاما" من العام الأخير في عقده والذي ينتهي صيف 2025، بينما يستعد ناديه لاستقبال المدرب الجديد آرني سلوت الذي بات يقترب من خلافه الألماني يورغن كلوب.

وزاد التقرير: يرغب صلاح في قضاء موسم آخر مع ليفربول، كما أنه يم يعطِ أي إشارة إلى رغبته في الخروج، وهو ما يتماشى مع رغبة ليفربول، لذلك من المتوقع أن يبقى في "آنفيلد"، وسيعمل المدير الرياضي الجديد ريتشارد هيوز على بحث مستقبل صلاح إلى جانب قائد ليفربول فيرجيل فان دايك والظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، اللذين ينتهي عقداهما في نفس وقت انتهاء عقد صلاح.

ويلعب صلاح مع ليفربول منذ 7 أعوام، وخلالها قاده إلى تحقيق الكثير من البطولات أبرزها الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاماً ودوري أبطال أوروبا، كما أصبح خامس هدافي النادي عبر التاريخ وهداف ليفربول التاريخي بالدوري الإنجليزي الممتاز.